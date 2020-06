Roma – “Il commissario europeo agli Affari Economici Paolo Gentiloni è da alcuni giorni in isolamento a casa in seguito al manifestarsi di sintomi di contagio da coronavirus in una persona del suo staff”. Lo si apprende da fonti dell’ufficio del commissario economico citate dalle agenzia di stampa. “L’ex presidente del Consiglio – informano le stesse fonti – sta bene e prosegue la sua attività dall’abitazione di Bruxelles”.