Gli studenti sono a casa?

PALERMO- L’iniziativa nata a Palermo, un doposcuola virtuale su Facebook per fornire un ulteriore aiuto ai ragazzi a casa, in poche ore sta raccogliendo tantissime adesioni, da Nord a Sud, con molti insegnanti che si presentano per dare una mano. La pagina del ‘Doposcuola antivirus’ è stata creata da Isidoro Farina, Gilda Sciortino e Nicola Sanacore.

“Molti studenti che, specialmente in questo momento, avrebbero bisogno di essere seguiti singolarmente, cosa che, quando sei fisicamente in classe riesce meglio, hanno difficoltà oggettive e, in qualche caso, non ricevono adeguati appoggi in casa – spiega Isidoro Farina -. I problemi didattici sono parecchi. Noi proviamo a semplificare le soluzioni o le spiegazioni nelle modalità più semplici e, finché possiamo, più giocose possibili. Un sostegno importante anche dal punto di vista dello stare insieme. Oggi per esempio abbiamo inserito un evento in cui i ragazzi o i genitori possono inserire le loro richieste e le loro domande. Si può chiedere una mano anche con un messaggio privato. Ci sarà qualcuno che risponderà e sarà disponibile. Tutto, ovviamente, in modalità gratuita, è volontariato”.

Appunto, in tanti si iscrivono. E i prof stanno rispondendo all’appello. Sono i giorni tremendi del Coronavirus, ma c’è chi li vive come servizio, come disponibilità, dimostrando quanto sia grande la generosità che va in circolo. Ed è una buona notizia, un annuncio che dà speranza, sapere che la cultura e la solidarietà non si fermano, neanche nella notte più buia.