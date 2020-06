PALERMO – “Non si ferma la gara di solidarietà per contrastare l’epidemia Coronavirus in Sicilia. La Polizia di Stato, attraverso il gabinetto regionale per la Sicilia orientale della scientifica, ha donato 500 tute che verranno usate per la protezione individuale dei sanitari impegnati negli ospedali siciliani. Si tratta dei medesimi dispositivi adoperati durante le investigazioni dagli agenti della Polizia scientifica”. “È un contributo importante – aggiunge – in un momento difficilissimo. Alle donne e agli uomini della Polizia, ai quali va la nostra gratitudine per ciò che fanno ogni giorno assieme alle altre Forze dell’ordine, la riconoscenza per questa ennesima dimostrazione di vicinanza”.

(ANSA).