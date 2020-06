Paolo Maldini rassicura tutti sulle condizioni sue e di suo figlio Daniel, entrambi positivi al Covid-19 (“stiamo bene, lo debelleremo in una settimana”), ringrazia “per l’affetto ricevuto” e lancia un messaggio. “Volevo ringraziare – dice il direttore tecnico del Milan in un video su Instagram – tutti quei dottori, gli infermieri, operatori sanitari, protezione civile, forze dell’ordine che stanno affrontando quest’emergenza con il massimo della professionalità e con un coraggio enorme. Ancora una volta ci fate sentire orgogliosi di essere italiani”. In un’intervista al Corriere della Sera, Maldini dice di aver perso olfatto e gusto per il virus e che spera di recuperarli.