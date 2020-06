L’obiettivo è creare subito delle “Unità speciali di continuità assistenziale” attive 7 giorni su 7. Il direttore della Unità operativa di programmazione e organizzazione delle cure primarie dell’Asp di Palermo, Francesco Cerrito, ha predisposto un avviso pubblico per reclutare il personale che si prenda cura a domicilio dei pazienti affetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero in ospedale.

L’invito è rivolto ai medici titolari e ai sostituti di continuità assistenziale, ai medici che hanno completato il corso di formazione in medicina generale regionale, ai sostituti reperibili delle piante organiche locali della continuità assistenziale, ai laureati in medicina abilitati e iscritti all’ordine di competenza. Chi è interessato deve comunicare la propria disponibilità entro il 27 marzo inviando via pec la domanda che va compilata con l’apposti fac simile. Ai medici viene riconosciuto un compenso lordo di 40 euro all’ora.