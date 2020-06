MESSINA – Grave fatto di di sangue poco prima delle 11 di oggi a Messina. In una tabaccheria del centro cittadino, a Provinciale sul viale San martino all’altezza della chiesa di Santa Maria del Gesù, sono stati avvertiti da diversi passanti colpi di arma da fuoco. Secondo prime descrizioni, un uomo è entrato all’interno dei locali per acquistare sigarette e avrebbe sparato contro la titolare del tabacchino, una donna settantenne, arrivata in codice rosso al Policlinico: successivamente si è tolto la vita.

Secondo quanto si apprende, anche la moglie dell’uomo è stata trasportata in ospedale in codice rosso, poiché poco prima della sparatoria l’avrebbe colpita in testa con un oggetto contundente. A nulla sono valsi invece i disperati tentativi di rianimare l’uomo da parte dei sanitari.