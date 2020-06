Cambia l’autocertificazione per gli spostamenti in Sicilia. Ecco il nuovo modulo con le disposizioni previste dal decreto del presidente del Consiglio e l’ordinanza del governatore siciliano.

C’è il divieto per “le persone di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”. Non è più consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

autocertificazione Sicilia.pdf