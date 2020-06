La Cina rimuove dopo due mesi le restrizioni all’Hubei, la provincia epicentro della pandemia, annunciando ancora una volta zero casi interni di infezione. Secondo la Commissione sanitaria, ieri ci sono stati altri 47 contagi importati, per un totale di 474, in gran parte legati al rientro di cittadini cinesi. Nel capoluogo Wuhan il blocco sarà rimosso l’8 aprile. Nel pomeriggio arriva a Milano un terzo team di medici cinesi. con otto tonnellate di materiale sanitario tra ventilatori polmonari, tute protettive, mascherine. Attrezzature anche dalla Russia, è atterrato il quindicesimo cargo inviato da Mosca.