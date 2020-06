Nuove misure e nuove sanzioni per chi non rispetta le regole dettate dall’emergenza Coronavirus. Multe, da 400 a 3000 euro, per chi viola le regole anti contagio. Previsto il carcere da uno a cinque anni per chi è in quarantena perché positivo al Coronavirus ed esce intenzionalmente di casa violando il divieto assoluto di lasciare la propria abitazione.