Conte parla alla Camera:

ROMA-.Il premier Giuseppe Conte riferisce alla Camera sull’emergenza del Coronavirus in Italia. “E’ un’emergenza senza precedenti per l’Europa e il mondo intero – ha detto il premier -. Adesso è l’ora della responsabilità’. Stiamo combattendo un nemico invisibile e insidioso che entra nelle nostre case, ci ha imposto di ridefinire le relazioni interpersonali, ci fa dubitare di mani amiche. Sono consapevole della necessità del coinvolgimento del Parlamento che ritengo doveroso”. Il premier ha poi annunciato che “saranno inviati nei prossimi giorni, ma mi risulta che già in queste ore un primo gruppo sia arrivato, nuovi medici negli ospedali in difficoltà, con nuova ordinanza trasferiremo 500 infermieri nelle zone con il più alto numero di malati Covid-19. Le terapie intensive in Italia sono passate da 5343 a 8370 in pochi giorni, ovvero un aumento del 63,8%”.