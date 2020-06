Buon compleanno Mina. La più leggendaria e amata interprete della musica italiana compie oggi il suo ottantesimo compleanno. Da 42 anni non appare in pubblico. Tantissimi i messaggi di auguri sui social network già dalla prima mattina. Su Twitter impazza l’hashtag #Mina80. Nella storia della televisione italiana restano le sue performance in “Milleluci”, “Senza Rete”, “Canzonissima”, “Teatro 10”, “Studio Uno”, “Il Musichiere”, in quella della musica classici come “Grande, grande grande”, “Il cielo in una stanza”, “Brava”, “E se domani”, “Nessuno” a standard come “Georgia On My Mind”, “Night And Day”e “Someday”. E poi Battisti, De André, Kurt Weill e “Surabaya Johnny”, “chicche” come “Folle banderuola” e “Chihuahua”. In più una serie di duetti che già da soli rappresentano la storia del nostro spettacolo: il più famoso, quello con l’altro “invisibile” della musica italiana, Lucio Battisti, uno dei momenti più memorabili della tv italiana. “Mina e la sua arte sono fuori dallo spazio e dal tempo – scrive Cristiano Malgioglio nella prefazione del libro “Mina per neofiti” di Aldo Della Vecchia -, e la sua voce non ha età”.