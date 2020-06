Il Covid in un video del 2015?

Per tutto il giorno ha invaso i cellulari di tanti italiani. Accompagnato dal solito dubbio: si tratta di documento autentico o di fake news? In un video della trasmissione Rai “Leonardo”, che appare profetico e allo stesso tempo inquietante, si fa riferimento a un esperimento cinese di “creazione” di un nuovo virus che somiglia molto all’attuale Covid-19. E la questione adesso è rilanciata da esponenti politici.

CLICCA E GUARDA IL VIDEO: IL VIDEO DEL TG LEONARDO DEL 2015: parlava del Coronavirus?

“Il Tg Leonardo del 16 novembre 2015, trasmesso su Rai Tre – scrive in una nota Lucio Malan, vicecapogruppo vicario dei senatori di Forza Italia – parlò di un preoccupante esperimento fatto da scienziati cinesi innestando una proteina presa da topi e pipistrelli sul virus della Sars. Il virus doveva restare chiuso nei laboratori ‘a scopo di studio’. L’esperimento confermò che l’uomo poteva esserne colpito. La coincidenza – conclude Malan – sembra del tutto inverosimile. L’intera trasmissione è reperibile su Rai Play, dunque non è una fake news. Le autorità cinesi dovranno dare molte spiegazioni”.

Di contro, l’ipotesi dell’intervento umano nello sviluppo del nuovo coronavirus era già stata confutata dalla comunità scientifica: una pubblicazione su Nature infatti smentirebbe qualsiasi creazione o alterazione in laboratorio, come spiegato da LiveSicilia pochi giorni fa.

Mentre sui social continuano a spopolare diverse teorie alternative, anche da altre testate arrivano rassicurazioni e smentite: è il caso del giornale Open che è certo: “La notizia riportata nell’articolo era nota al mondo scientifico. Quello di cui si parla nel servizio non è il Coronavirus”. Anche il Tg1, in serata, facendo riferimento a precisi studi come la ricerca pubblicata su Nature, ha smentito qualsiasi correlazione tra l’esperimento descritto nel 2015 e il nuovo Coronavirus.