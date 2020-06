La coppia è in isolamento in Scozia da giorni

Il principe Carlo d’Inghilterra è positivo al test del coronavirus. Lo ha reso noto Buckingham Palace. L’erede al trono, che a novembre compirà 72 anni, era in isolamento in Scozia da giorni. Secondo fonti della famiglia Reale il principe di Galles ha sintomi lievi e “per il resto è in buona salute”. Le sue condizioni non destano preoccupazione. La sua consorte Camilla, duchessa di Cornovaglia, è stata sottoposta a test ed è risultata negativa.