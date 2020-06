PALERMO – È ancora presto per parlare di fenomeno, ma i segnali vanno presi in seria considerazione. C’è chi sfida le restrizioni e consegna la droga a domicilio. Troppo rischioso per i clienti ritirare le dosi dal pusher per strada, anche perché di pusher ce ne sono sempre meno in giro.

L’ultimo caso è avvenuto ieri. I carabinieri della stazione di San Martino delle Scale hanno bloccato Giuseppe Raia, 30 anni, incensurato, che non si era fermato all’Alt. Aveva con sé otto grammi di eroina. Sarebbe stato lui stesso ad ammettere che stava facendo delle consegne.

Un altro caso riguarda una donna di 25 anni che era partita da Carini ed è stata dai carabinieri di Santa Cristian Gela. Ai militari ha detto che stava raggiungendo un’amica per darle delle dosi di hashish e qualche seme di marijuana da coltivare in casa.