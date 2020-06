Quasi diciassette mila euro raccolti per l’ospedale di Partinico. Oltre 400 persone, a cominciare dal personale e dai loro parenti, stanno contribuendo alla raccolta fondi per dotare medici, infermieri e operatori sanitari del Covid Hospital in provincia di Palermo del materiale necessario per assistere i pazienti in tutta sicurezza.

Ecco l’annuncio pubblicato da un medico a nome di tutto il reparto, che si organizza per fare scorte di dispositivi per difendersi dal contagio. “Buongiorno, sono Giovanni Luca D’Agostino, Medico Anestesista Rianimatore dell’Ospedale Civico di Partinico, recentemente riconvertito in COVID HOSPITAL, organizzatore di questa campagna di raccolta fondi per i medici, gli infermieri e il personale sanitario tutto. I soldi, a chiusura campagna, verranno utilizzati per acquisto dei fondamentali DPI (tute biocontenimento CatIII, Visiere, Mascherine FFP2,FFP3, chirurgiche, occhiali protettivi, guanti, calzari, cappellini) e, qualora la cifra sia importante, anche un presidio per intubazione sicura (videolaringoscopio) o ventilatore portatile. Sarò io stesso a gestire i fondi per gli acquisti, e allegherò le varie ricevute e fatture regolarmente emesse al fine della massima trasparenza. Grazie a tutti per il vostro aiuto, insieme si vince!!!” (https://www.gofundme.com/f/donazione-per-lospedale-civico-di-partinico?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=p_cp+share-sheet)