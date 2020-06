Come partecipare alla preghiera con Francesco.

Nella Solennità dell’Annunciazione, oggi mercoledì 25 marzo, il quotidiano Avvenire, Tv2000, InBlu radio, l’agenzia Sir e la Federazione dei settimanali cattolici (Fisc), d’intesa con la Segreteria generale della Conferenza episcopale, hanno invitato i fedeli a unirsi a papa Francesco nella recita del Padre nostro alle ore 12 e a ritrovarsi, lo stesso giorno, alle 21 per la recita del Rosario che verrà trasmessa da un Santuario italiano.

Dove seguire

A trasmettere questi due appuntamenti di preghiera saranno diversi mezzi di comunicazione: tra cui TV2000 (Canale 28 – 157 Sky – http://tv2000.it/live e sulla App di Tv2000), InBluRadio, la diretta streaming sarà possibile trovarla certamente sul sito del quotidiano Avvenire, sul sito dell’agenzia Sir, oltre alla diretta streaming presente sul canale You tube Vatican News per quanto riguarda il primo momento di preghiera delle ore 12 con il Papa.

Venerdì 27 marzo benedizione e indulgenza

L’altro momento di preghiera universale che il Papa ha indicato è per venerdì 27 marzo, con la speciale benedizione Urbi et Orbi sul sagrato di San Pietro, con la piazza ovviamente vuota. “Venerdì prossimo 27 marzo, alle ore 18, presiederò un momento di preghiera sul sagrato della Basilica di San Pietro, con la piazza vuota. Fin d’ora invito tutti a partecipare spiritualmente attraverso i mezzi di comunicazione. Ascolteremo la Parola di Dio, eleveremo la nostra supplica, adoreremo il Santissimo Sacramento, con il quale al termine darò la Benedizione Urbi et Orbi, a cui sarà annessa la possibilità di ricevere l’indulgenza plenaria”.