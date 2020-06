Cosa accadrà in Italia secondo l'Organizzazione mondiale per la sanità

Il picco dei contagi da Coronavirus in Italia potrebbe arrivare entro la prossima settimana. A spiegarlo a TgCom24 e a radio Capital Ranieri Guerra, direttore vicario dell’Organizzazione mondiale della sanità. “Il picco – ha spiegato – dovremmo averlo entro la prossima settimana, che sarà decisiva”. Poi una bacchettata: “Non c’è coesione, in nessun ambito europeo. Abbiamo visto un rischio di disintegrazione. È incredibile che ancora gli Stati membri non riescano a trovare una risposta comune: all’inizio l’Italia è stata isolata”.