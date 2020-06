PALERMO – E’ stato investito da un’auto mentre rientrava a casa, al termine di una giornata di lavoro. Domenico Anastasi, 57enne palermitano, stanotte è stato ricoverato in condizioni disperate al Civico, ma le sue condizioni sono precipitate nelle ultime ore, fino al decesso.

A travolgerlo in via Ernesto Basile, nei pressi dell’ingresso sulla Palermo-Sciacca, un giovane a bordo di una Mini Cooper che non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito, per poi presentarsi ai carabinieri di Monreale: per lui è scattata la denuncia per omicidio stradale.

Sul luogo dell’incidente stanotte sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica, mentre il ragazzo, un 27enne, è stato trasferito nella caserma di via Dogali. Le indagini sono tuttora in corso per ricostruire con esattezza la dinamica del terribile schianto.