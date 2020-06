Gli Stati Uniti d’America diventano il terzo Paese al mondo, dopo Cina e Italia, per numero di contagiati da Coronavirus. Gli effetti dell’epidemia si aggravano portando a 52.976 i casi di contagio registrati finora, 680 i decessi. Solo nelle ultime 24 ore le morti sono aumentate di 163 casi, un’accelerazione mai registrata finora negli Sates. Numeri che però non preoccupano Donald Trump: “Stiamo già cominciando a vedere la luce in fondo al tunnel”, ha dichiarato il presidente degli Usa. New York è considerata l’epicentro dell’epidamia in Usa. Chi si sposta dalla città all’interno degli States deve mettersi in quarantena volontaria per 14 giorni.