CALTANISSETTA – Per far fronte alle esigenze dei più deboli in questo tempo di emergenza da Coronavirus, Monsignor Russotto, vescovo di Caltanissetta, ha messo a disposizione della Caritas diocesana un’ulteriore somma di 10.000 euro per interventi urgenti di sostegno a persone e famiglia che versano in gravi difficoltà economiche.

Saranno gli operatori della Caritas diocesana insieme ai parroci ad individuare gli interventi più urgenti, dando priorità a forme di sostegno economico verso le famiglie già in situazioni di disagio: dall’acquisto di generi di prima necessità, al mantenimento dei servizi minimi per le persone in situazione di povertà estrema.

Le Parrocchie e la Caritas con i propri strumenti continuano a garantire aiuti alle famiglie pianificando interventi a tutto campo. Mentre tutto chiude la solidarietà resta aperta, le parrocchie continuano con prudenza e cautela a rimanere vicini alle persone più fragili. La Caritas, inoltre, tiene aperte le porte dell’Emporio alimentare ed assicura insieme alle parrocchie della Diocesi alimenti e prodotti per l’igiene alle famiglie povere.