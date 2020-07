Coronavirus, picco vicinissimo

Il picco dell’epidemia di coronavirus in Italia è “vicinissimo” e si presenta “molto largo, una sorta di plateau”, ha detto all’ANSA Fabrizio Nicastro, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) e fra gli esperti del ‘Gruppo analisi numerica e statistica dati Covid-19’. Purtroppo, nonostante le speranze, non migliora la situazione dei contagi in Lombardia. E’ di 2.500 persone l’aumento nell’ultima giornata: è quanto ha detto il presidente della Regione, Attilio Fontana, spiegando che “non sono ancora state fatte analisi” su quali zone siano più colpite