Coronavirus, tampone

Ieri, un prelato in servizio alla Segreteria di Stato e residente a S.Marta, dove abita il Papa, è risultato positivo al Covid19. Ecco perché sono in corso da questa mattina, a quanto si apprende, i controlli nella stessa residenza. I dipendenti della Segreteria di Stato che possono aver avuto contatti con il monsignore italiano, ricoverato al Gemelli, sono convocati per sottoporsi al tampone. Lo stesso Papa Francesco sarebbe stato sottoposto al tampone ma ancora non se ne conosce l’esito.