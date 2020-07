Cos’è il Tocilizumab

Sei pazienti sono stati dimessi dal reparto Malattie infettive dell’ospedale Umberto I di Siracusaperché guariti clinicamente dal covid – 19, 2 guariti anche siero logicamente. Sono stati trattati con il Tocilizumab, il farmaco per l’artrite reumatoide secondo il protocollo disposto dall’assessorato regionale della Salute che si sta sperimentando su alcuni pazienti che hanno complicazioni respiratorie dovute al Coronavirus. Ma cos’è questo farmaco che si sta utilizzando negli ospedali italiani nella battaglia contro il virus nato in Cina?

“Tocilizumab si utilizza per l’artrite reumatoide, è un anti anti-Il6 (interleuchina 6), è un così detto farmaco biologico”, spiega Salvatore Salli, reumatologo dell’Asp6 di Palermo. “Sono farmaci di ultima generazione nati per recuperare malattie gravi. Tutti i risultati che si stanno ottenendo sono tutti off-label, cioè fuori dall’utilizzo ufficiale. Sono sperimentazioni fatte in Cina, in Italia e in Europa e si è visto che stanno dando dei risultati”. Questo perché si è visto che i soggetti con Covid con problemi ai polmoni “hanno un aumento dell’espressione dell’interleuchina 6”. Si tratta di “vettori che guidano il processo infiammatorio, prodotti dai lnfociti”, spiega il reumatologo. Ma ovviamente questo farmaco nasce per essere utilizzato su altre patologie. “Cos’è che non si sa realmente? Se quella che si ottiene è una risposta pura, cioè se cura il Covid, o se cura solo lo stato infiammatorio che il Covid porta. Va anche detto – spiega Sallì – anche che non in tutti i pazienti con Covid aumenta l’interleuchina”.

Il farmaco, che si usa in reumatologia dal 2008, ha effetti collaterali importanti? “Sì, come processi infettivi. Questo farmaco blocca l’interleuchina 6 ma rende il soggetto immunodepresso”.

Un altro farmaco di cui si è parlato in questi giorni è il Plaquenil, “farmaco che nasce come anti-malarico – spiega il medico – e che viene usato per l’artrite e per il lupus eritematoso sistemico. Questo farmaco agisce sulla filiera dell’infiammazione. Ha meno effetti collaterali, può però portare a una maculopatia”. Ovviamente “sono farmaci che non hanno nessuno scopo preventivo”, tiene a puntualizzare Sallì. Insomma, non vi sognate nemmeno di assumere farmaci per prevenire il virus, perché è assolutamente inutile.