L’ex presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi ha parlato della pandemia da corovirus, in un intervento sul Financial Times. “I governi – scrive Draghi – devono mobilitare tutte le risorse disponibili, non importa se il costo è l’aumento del debito pubblico perché l’alternativa è una distruzione permanente della capacità produttiva e quindi fiscale che sarebbe ancora più dannosa per l’economia”. Per Draghi si deve “agire, e agire subito, senza remore per i costi del debito. Livelli più elevati di debito pubblico diventeranno una caratteristica economica e saranno accompagnati dalla cancellazione del debito privato”, ribadisce Draghi.