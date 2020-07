CINISI (PALERMO) – “Non so come sono stato contagiato, mi sento bene, ma il tampone ha dato esito positivo”. Sono le parole di Vincenzo Mamone, panettiere di Cinisi, in provincia di Palermo, dove si registra il secondo caso di coronavirus. L’uomo si ‘autodenuncia’ e lancia un appello per aiutare la comunità: “Gentilmente, chi ha avuto contatti con me, chiami il proprio medico di famiglia. Fate in modo di collaborare ed aiutiamoci l’uno con altro. Io mentalmente sto male però ce ne usciamo tutti. Statevi a casa. Ringrazio il sindaco, i carabinieri e la polizia municipale che stanno facendo un lavoro magnifico in paese. Purtroppo la situazione è questa, io sono uscito “buono” da casa. Il tampone però è risultato positivo. Non so chi me lo ha trasmesso. Una cosa è sicura: ce l’ho io e come è capitato a me lo potete avere anche voi. E’ un virus silenzioso. Aiutiamoci l’uno con l’altro.” L’uomo sarebbe entrato in contatto con un familiare tornato in Sicilia dal Nord Italia, ma quest’ultimo è risultato negativo al tampone. Il panettiere, sottoposto anche lui al test, è invece risultato positivo. “L’ho preso in giro – conclude Mamone – quindi potrebbe averlo chiunque, aiutiamoci, facciamo attenzione”.

Guarda il video-appello