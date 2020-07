Il bollettino della protezione civile regionale per venerdì 27 marzo

PALERMO – La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico ed idraulico, valido dalle 16.00 di giovedì 23 fino alle 24 di venerdì 27 marzo. Il livello di allerta, per la giornata del 27 marzo, è di colore giallo. In particolare – si legge nel bollettino n. 20086 – si prevede il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale; venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, mareggiate sulle coste esposte.