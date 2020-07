SALEMI (TRAPANI) – Agricoltori, allevatori e chi trasporta prodotti alimentari potranno varcare i confini del comune di Salemi, uno dei centri siciliani decretati “zona rossa” dalla Regione nell’ambito dell’emergenza sanitaria Covid-19. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Salemi, Domenico Venuti. “Dopo il confronto che abbiamo avuto con gli uffici della Regione – dice il sindaco – è stata emanata una nuova ordinanza, che prevede la possibilità di ingresso e uscita dal territorio comunale anche per gli allevatori e per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante. Ingresso e uscita consentiti anche ai prodotti alimentari”.

I varchi per l’accesso e l’uscita dal territorio comunale passano da uno a tre e si trovano tutti lungo la statale 188: subito dopo l’uscita dallo svincolo autostradale, lungo la strada che conduce a Vita e lungo la strada in direzione Marsala. I tre varchi sono stati spostati ai limiti del territorio comunale, cosa che consentirà ad agricoltori e ad allevatori di raggiungere i propri fondi in maniera più agevole. A sollevare il problema era stato Dino Taschetta, presidente della Cantina sociale Colomba Bianca. “Aiutateci a non perdere il frutto di tanto duro lavoro” ha scritto Taschetta sul suo profilo facebook. (ANSA)