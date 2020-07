Aveva solo 51 anni Silvana Ruggeri, la vittima più giovane del Coronavirus in Sicilia. Si è spenta ieri a Siracusa. La sua tragica scomparsa ha allungato la polemica attorno alla gestione del caso di Calogero Rizzuto, il direttore del Museo Paolo Orsi e del Parco archeologico di Siracusa, morto per Covid-19 questa settimana. Ruggeri, infatti, era un funzionario che collaborava a stretto contatto con Rizzuto.

“Con il cuore a pezzi diciamo addio oggi alla nostra Silvana. Silvana Ruggeri era un raro esempio di bontà, dedizione e altruismo”, si leggeva ieri sui social del Parco Archeologico di Siracusa. “Ognuno di noi le deve un grazie, grazie per il sorriso e la generosità. Silvana non si è mai tirata indietro, ha sempre cercato di venire incontro alle necessità e alle richieste di tutti, fino all’ultimo, quando in piena emergenza, da casa, ha svolto il suo lavoro. Abbiamo perso un’amica dal dolce sorriso e una tra le più valide lavoratrici del Parco di Siracusa. Ci uniamo alla famiglia nell’immenso dolore”. Centinaia i commenti di cordoglio al post del Parco. “Sempre pronta ad aiutare tutti”, la ricorda un parente, “quando ebbe il suo primo stipendio scelse di devolverlo a una persona bisognosa per ringraziamento a Dio”, scrive un’altra persona. “Una persona di rara bontà e di costante generosità”, la ricorda l’ex soprintendente ai Beni culturali Beatrice Basile. Sul profilo facebook di Silvana, gli ultimi post erano tutte condivisioni di notizie relative al Coronavirus.

Sulla gestione della malattia del dirigente regionale Calogero Rizzuto, morto a 65 anni, è tornato a sollevare dei dubbi dopo il decesso di Silvana Ruggeri il deputato regionale del Pd Nello Dipasquale, che aveva scritto prima al prefetto di Siracusa e poi investito della vicenda, dopo la morte dell’ex sovrintendente di Ragusa, la procura di Siracusa, che ha aperto un’inchiesta. L’Asp di Siracusa ha risposto al deputato con una nota che ricostruisce i fatti, parlando del rifiuto del ricovero da parte di Rizzuto. Una ricostruzione contestata dalla vedova di Rizzuto con una lunga nota che ricostruisce passo dopo passo la vicenda del marito a partire dai primi sintomi, il 1° marzo scorso.