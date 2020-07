PALERMO – Un uomo di 55 anni è morto nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Civico di Palermo risultando positivo al Covid-19. Aveva problemi respiratori accentuati dall’asma. Anche la compagna della vittima, risultata anche lei contagiata, è ricoverata, ma nell’ospedale Cervello. Un altro decesso si è verificato proprio nell’ospedale di via Trabucco e, anche in questo caso, si tratta di un paziente che era risultato positivo al Covid-19. Salgono così a tre le morti per Coronavirus nella città di Palermo e in provincia: pochi giorni fa il primo caso all’ospedale di Partinico, la struttura sanitaria interamente dedicata ai pazienti positivi al virus. L’uomo aveva 90 anni e patologie pregresse.