PALERMO – L’allarme parte dalla rete. Nascono gruppi Facebook con migliaia di iscritti, fra cui tantissimi palermitani.

Il linguaggio è minaccioso: si parla di assaltare gli ipermercati, si inneggia alla rivoluzione e alla proteste di piazza.

L’ultimo gruppo nato si chiama “rivoluzione nazionale”. Le frasi che vi si leggono denotano un profondo malcontento per la situazione e per le misure economiche attuate a livello nazionale. Cova la rabbia. La vicenda è stata presa molto sul serio dalle forze dell’ordine che hanno deciso di schierare poliziotti, carabinieri e finanzieri davanti ai centri commerciali La Torre, Forum e Conca d’oro dove ci sono grandi supermercati.

La grande distribuzione diventa un obiettivo sensibile nell’Italia che fronteggia l’emergenza Coronavirus. Un’emergenza che casa sanitaria e divenuta anche economica e sociale.

Ieri la tensione è salita al Lidl di viale Regione Siciliana dove una quindicina di persone volevano andare via con i carrelli della spesa pieni senza pagare. Il pretesto sarebbe stata la differenza fra i prezzi praticati e quelli annunciati in un volantino. Ma anche il caso di ieri potrebbe rientrare tra gli episodi spinti dal malcontento nato in rete.