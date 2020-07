MESSINA – Sono andate via la notte scorsa le circa cento persone ospitate da due giorni all’Hotel Europa di Messina dopo essere stata bloccate al loro arrivo tra Villa San Giovanni e l’imbarcadero della città dello Stretto. Faranno la ‘quarantena’ nei comuni siciliani di destinazione. L’intesa era già stata raggiunta in giornata, dopo l’interessamento di sindaci e parlamentari di altri comuni dell’Isola. Si attendeva il via libera della Regione Siciliana che ha definito i dettagli con la Prefettura di Messina.

(ANSA)