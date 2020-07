La Confcommercio di Palermo scende in campo per aiutare le imprese: “stiamo lavorando senza soste per assistere ogni singolo imprenditore e mettere in sicurezza le nostre aziende di fronte a una tragedia umana ed economica”, dice la presidente Patrizia Di Dio. “L’assistenza riguarda soprattutto l’accessibilità gli ammortizzatori sociali: cassa Integrazione in deroga e il fondo integrazione salariale. Confcommercio Palermo lancia inoltre “Sos Impresa” e ha istituito una mail dedicata, messa a disposizione per le richieste degli associati: (relazionisindacali@confcommercio.pa.it), oltre al numero telefonico 091.582716. “Tra le misure urgenti – conclude Di Dio – c’è la necessità di indennizzi per i danni subiti. Noi abbiamo fermato le nostre attività ma nessun decreto ha bloccato costi fissi, canoni di locazione, utenze, manutenzioni, acquisti di materiali e prodotti che non avranno più valore perché non potremo più venderli. Occorre in oltre l’immediata immissione di liquidità e l’abolizione dei tributi fiscali e previdenziali fino a quando l’economia non potrà riprendere il suo corso naturale”.

(ANSA)