Gran Bretagna, positivo

Il premier inglese Boris Johnson è risultato positivo al test per il Coronavirus. I sintomi sono lievi. E’ il primo capo di governo europeo contagiato dal Covid 19.

Johnson stesso si è rivolto ai britannici via Twitter, spiegando di avere febbre e tosse, ma di essere in grado di guidare il Paese. “Sto lavorando da casa in auto-isolamento perché è assolutamente la cosa giusta da fare. Ma non abbiate dubbi che posso continuare a guidare la controffensiva nazionale contro il coronavirus, col mio top team, grazie alla magia delle moderne tecnologie”. Il premier ringrazia poi tutto lo staff e “ovviamente il nostro meraviglioso personale sanitario”.