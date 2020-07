La benedizione urbi et orbi del Papa da piazza San Pietro deserta.

Il Papa commenta il passo del Vangelo della tempesta, in cui Gesù ordina agli elementi di placarsi davanti ai discepoli impauriti sulla barca con lui. “Perché avete paura? Non avete ancora fede?”, chiede Gesù. Francesco si ferma su questa frase. E fa notare come l’umanità sia costretta dalla tempesta della pandemia ad ascoltare “il grido dei poveri e del nostro pianeta malato”.