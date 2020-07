“La curva si attenua

La curva dei contagi dal 19-20 marzo sembra attenuarsi. Lo ha detto il presidente dell’Istituto superiore di Sanità Silvio Brusaferro, in una conferenza stampa dell’Iss a Roma sulla pandemia coronavirus. Ma Brusaferro avverte: “Non illudiamoci di poter allentare le misure. Ci sono realtà diverse nel Paese, la Lombardia e aree limitrofe con fortissima circolazione, mentre in altre aree c’è una circolazione ancora limitata, dove la sfida è fare in modo che quelle aree rosa non diventino rosse”.