“Rafffaello 1520 1483”, la mostra delle Scuderie del Qurinale, chiusa per l’emergenza Coronavirus, si può ammirare in in un video. Un susseguirsi, sala dopo sala, di volti, sguardi e gesti di straordinaria bellezza.

La visita virtuale accompagnerà i in una passeggiata tra le sale, custodi di oltre 200 capolavori dell’Urbinate provenienti da tutto il mondo. Qui il link.