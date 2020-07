Risale il trend dei contagi da coronavirus in Lombardia. La riapertura dell’ex area protetta di Codogno, dove fu scoperto il primo contagiato da coronavirus, avrebbe causato nuovi casi di positività a Covid-19. Lo scrive il Corriere della Sera secondo cui dopo settimane di progressivo calo del trend, arrivato anche a toccare l’uno per cento, negli ultimi giorni il trend è in risalita. “Abbiamo sei positivi in più – spiega Francesco Passerini, sindaco di Codogno -. Nelle ultime giornate eravamo fermi a 268 casi. Un segnale che i divieti introdotti con la zona rossa avevano funzionato”.