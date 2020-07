PALERMO – L’arcivescovo di Monreale, Michele Pennisi è andato stamattina nel Cimitero di Monreale assieme al sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono e davanti alla cappella dedicata a Santa Rosalia, ha pregato per tutti i defunti ed in particolare per “i tanti fratelli e sorelle morti senza una parola amica, senza un sacerdote al capezzale, senza un tocco di campana”. “Noi membri della comunità ecclesiale – ha affermato – siamo chiamati a piangere con chi piange per la morte inaspettata di tante persone a causa del coronavirus, a gioire con chi gioisce per la nascita dei bambini alla vita, per la guarigione di coloro che sono stati contagiati e ad essere solidali con tutti gli operatori sanitari e i cappellani ospedalieri che si occupano di curare e consolare con le parole e i segni della fede le persone ricoverate”.