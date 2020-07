Momento straordinario di preghiera oggi alle 18. Sul sagrato della Basilica di San Pietro, con la piazza vuota, al termine della Celebrazione, dopo la benedizione Urbi et Orbi da parte di Papa Francesco, ci sarà la possibilità di ricevere l’indulgenza plenaria. Si tratta della totale o parziale remissione, cioè la cancellazione, della pena temporale dovuta per i peccati già confessati e perdonati sacramentalmente.

Avvenire per spiegarla ricorre all’esempio del foro sul muro e del chiodo che l’ha procurato. Il chiodo è il peccato che una volta confessato e perdonato attraverso la Confessione “non c’è più”. Resta invece l’effetto del male commesso, il foro, che l’indulgenza per così dire chiude.

L’indulgenza cancella la pena temporale, che non significa terrena, ma con una durata di tempo non senza fine: terrena, oppure da scontare in Purgatorio. Normalmente le condizioni per ottenere l’indulgenza sono la Confessione sacramentale, la comunione eucaristica e la preghiera secondo le intenzioni del Papa.