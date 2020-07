PALERMO – I Finanzieri della Compagnia di Partinico hanno sorpreso, all’interno di una rivendita di accessori per auto, tre persone che non rispettavano la distanza minima di un metro imposta dal decreto sulle misure di contenimento del Covid 19. I tre sono stati denunciati. Nel negozio c’era anche il fratello del titolare che ha dichiarato il falso sostenendo di vivere con la figlia recentemente rientrata da Roma e messa in quarantena. Per lui è scattata anche l’accusa di falso ideologico.