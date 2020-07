“Non vado dal barbiere neanch’io”

Trasmesso il video con gli errori. E sui social tanti apprezzamenti al Presidente per la sua umanità.

Il video col messaggio agli italiani del Presidente della Repubblica sull’emergenza Coronavirus (qui l’articolo sui contenuti del discorso) finisce sul sito del Quirinale con tanto di errori e fuori onda. E questo stesso video viene trasmesso in tv durante il Tg di Rete 4 salvo poi essere interrotto dal conduttore. Nel video Mattarella si interrompe due volte (e si scusa molto la seconda volta) ed è costretto a ricominciare. E su invito di qualcuno non inquadrato si sistema i capelli commentando con un bonario sorriso: “Giovanni, non vado dal barbiere neanche io”.

Sui social tantissimi commenti positivi alla gaffe, che ha offerto, scrivono molti utenti su Twitter una immagine di “umanità” ed “eleganza” del Capo dello Stato. “Uno di noi”, scrivono diversi utenti, a proposito della prolungata lontananza dal barbiere.