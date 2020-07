Aiuti alle famiglie disagiate

PALERMO – La Regione stanzia cento milioni di euro per aiutare le famiglie in difficoltà. Il provvedimento è stato preso dalla giunta convocata d’urgenza dal presidente della Regione Nello Musumeci.

I soldi andranno in più tranche ai Comuni che poi li assegneranno alle famiglie più disagiate. Il governatore siciliano Nello Musumeci parla di “prima necessaria risposta che vogliamo dare per consentire a migliaia di famiglie siciliane, ormai esasperate, di far fronte almeno alle immediate esigenze alimentari”.

Musumeci ribadisce però la necessità che anche lo Stato faccia la sua parte, e al più presto. “Speriamo – aggiunge Musumeci – che arrivino prestissimo anche gli interventi dello Stato, da me più volte sollecitati. In queste settimane di paralisi sono cresciuti a dismisura nella nostra Isola i nuclei familiari più fragili e maggiormente disagiati, quelli cioè che stanno soffrendo più di tutti la perdurante crisi dovuta all’emergenza Coronavirus. Famiglie che in parte si aggiungono alle altre 450 mila dichiarate povere in Sicilia, secondo i dati dell’Istat”.

“E’ il risultato di una complessa rimodulazione di Programma complementare e Fondo sociale europeo, spiega l’assessore regionale all’Economia Gaetano Armao. “Non avremo il bazooka della BCE a Bruxelles, ma la #mitragliatricesiciliana per combattere questa maledetta crisi da #COVID19 è partita”, scrive su facebook Armao.

Forza Italia: “Musumeci fa più di Conte”

“Musumeci ha saputo prontamente rispondere al grido di dolore dei siciliani. L’intervento coraggioso del Presidente della nostra Regione, che ha deciso di stanziare 100 milioni di euro per far fronte alle necessità alimentari dei cittadini, conferma lo straordinario lavoro che la giunta di centrodestra sta portando avanti nella gestione di questa emergenza in Sicilia. A lui e a tutti i nostri infaticabili assessori va il plauso di Forza Italia” così Gabriella Giammanco, Portavoce azzurra in Sicilia e Vicepresidente di Forza Italia in Senato. “La drammatica emergenza sanitaria – prosegue – non può e non deve oscurare quella che è un’ emergenza economica senza precedenti. Sono troppe le famiglie che non ce la fanno più senza lavoro, molte non riescono ad assicurare nemmeno il minimo indispensabile ai loro figli. Il Presidente Conte prenda esempio da Musumeci ed eroghi la liquidità necessaria affinché il Paese possa affrontare la profonda crisi che stiamo vivendo” conclude Giammanco.

“E’ deludente dover apprendere che il governo nazionale, peraltro in netto ritardo, si limiti a stanziare 400 milioni destinandoli ai Comuni italiani con il vincolo di utilizzarli per le persone che non possono fare la spesa. In Sicilia 100 milioni di risorse aggiuntive e per tutta Italia 400 milioni. Ma di che parliamo? Conte acceleri il suo passo per il bene del Paese”. Lo dichiara la parlamentare nazionale di Forza Italia, Giusi Bartolozzi.

Sammartino: “Il governo ha ascoltato la mia richiesta”

“Esprimo soddisfazione per l’annuncio del Presidente della Regione Nello Musumeci che ha previsto cento milioni di euro per consentire alle famiglie disagiate di accedere all’assistenza alimentare. Apprezzo che oggi il governo abbia affrontato, così come da me richiesto, il problema. Adesso si faccia in fretta dando ai Comuni tutti gli strumenti per erogare i buoni spesa. Auspico che prosegua lo spirito di collaborazione fra tutte le forze politiche. Servirà soprattutto per affrontare le prossime emergenze”.