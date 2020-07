PALERMO – Il centro commerciale Conca D’Oro, di via Lanza di Scalea, dona buoni spesa per 60 famiglie del quartiere San Filippo Neri. “Vogliamo dare un aiuto concreto a coloro che, a causa di questa grave emergenza sanitaria, si sono ritrovati, da un giorno all’altro, nell’incapacità di assicurare un pasto caldo per sé e per i propri cari”, spiega il direttore del Conca D’Oro Antonio Biagianti.

Un piccolo gesto di solidarietà reso possibile grazie alla collaborazione con il comandante della stazione dei carabinieri San Filippo Neri, Davide De Novellis, e alle associazioni “Bayty Baytik – Casa mia è Casa tua” e “L’albero della Vita Cooperative Sociale” che operano da anni con le famiglie indigenti del quartiere. I buoni spesa verranno dati ai 60 nuclei familiari che seguono già da tempo il programma di contrasto alla povertà assoluta “Varcare la soglia”. I buoni potranno essere utilizzati all’interno dell’ipermercato Auchan per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità.

“Il centro commerciale Conca D’Oro – sottolinea Biagianti – già da tempo affianca le associazioni e le istituzioni territoriali. Per questo rappresenta un punto di riferimento per il quartiere, non solo per lo shopping, anche per l’erogazione di servizi e per l’organizzazione di iniziative di interesse sociale. Questa è solo l’ultima iniziativa, in ordine di tempo, che il centro commerciale ha messo in atto. E’ un primo aiuto, ne seguiranno altri”.

“Siamo molto felici – dichiara Giuseppe Di Rienzo, presidente di L’albero della Vita Cooperativa Sociale – quando vengono messe in atto queste azioni di solidarietà. La collaborazione tra pubblico, privato e mondo delle associazioni è fondamentale per dare una risposta concreta a tutti quei soggetti deboli che, con quest’emergenza sanitaria, si ritrovano ancora più in difficoltà”.

I buoni del valore di 50 ero ciascuno saranno distribuiti da lunedì dai carabinieri della stazione del quartiere di San Filippo Neri (Zen 2) insieme con i volontari.

Un segno di solidarietà per le famiglie indigenti del quartiere. Un’iniziativa che nulla c’entra, precisano dalla direzione del Conca d’Oro, con le notizie circolate ieri su un possibile assalto al supermercato del centro commerciale, ma che finisce per essere un segno di distensione e un messaggio per fare capire l’importanza del ruolo di chi vende generi di prima necessità in un momento di emergenza.