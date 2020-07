Coronavirus, a Ballarò

PALERMO- Sabato di vendita al mercato Ballarò a Palermo. Secondo i residenti questa mattina ci sono troppe persone in giro. Alcune anche senza mascherina, nonostante gli appelli per l’emergenza coronavirus. Alcuni stand nella parte interna del mercato sono molto frequentati. Nei giorni scorsi era scattata un’operazione con la quale erano state chiuse le rivendite di frutta e verdura in strada, lasciando aperte soltanto quelle che avevano una bottega. Questa mattina il mercato si presentava con le bancarelle in strada. La vigilanza è affidata alla polizia municipale. (ANSA).