I militari non si sono tirati indietro e sono entrati nella casa in fiamme

PALERMO – I carabinieri hanno salvato un’anziana dalle fiamme divampate nel suo appartamento a Roccamena.

GUARDA IL VIDEO

Francesco Pino, comandante della stazione, non ha avuto esitazione ed è entrato, insieme a un collega, dentro la palazzina in via Vittorio Emanuele. Il fumo denso usciva dalla finestra. La donna di 79 anni era riuscita a salire sul tetto per chiedere aiuto.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio – che ha distrutto la casa – si sarebbe sviluppato a causa di un corto circuito dell’impianto di condizionamento.

La donna, S. A. le sue iniziali, vedova, è stata trasportata all’ospedale Dei Bianchi di Corleone. Per lei una leggera intossicazione da fumo e tanta paura.