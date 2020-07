I Finanzieri del 2° Nucleo operativo metropolitano di Palermo hanno arrestato un uomo di 31 anni. Alessandro Polizzotto era evaso dagli arresti domiciliari dove era detenuto per furto.

I militari ieri sera gli hanno intimato l’alt in piazza Indipendenza, ma è fuggito in sella a uno scooter sottoposto a fermo amministrativo e senza assicurazione. Una fuga durata poche centinaia di metri. Il giudizio per direttissima si è svolto in videoconferenza negli uffici del Comando provinciale della guardia di finanza.

L’arresto è stato convalidato. Il ciclomotore è stato sottoposto a sequestro amministrativo. La finanza come le altre forze dell’ordine sono impegnate nel controllo del territorio per fare rispettare i divieti imposti dall’emergenza Coronavirus.