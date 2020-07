Prima vittima a Ragusa

Ieri era stato trasferito in terapia intensiva,

RAGUSA- C’è la prima vittima di coronavirus in provincia di Ragusa. E’ un paziente di 71 anni ricoverato da alcuni giorni nella divisione di ‘Malattie infettive’ dell’ospedale ‘Maggiore’ di Modica e che proprio ieri era stato trasferito in Terapia intensiva a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni. Al momento i ricoverati sono 8, compresa la donna di Pavia le cui condizioni sono stabili, seppure gravi. Restano 8 i pazienti ricoverati, mentre, 4 sono guariti e sono 28 i positivi. L’Asp Ragusa comunica che lunedì, secondo le indicazioni dell’Assessorato Regionale della Salute, avranno inizio i prelievi dei tamponi alle persone in isolamento nella provincia.(ANSA).