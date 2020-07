Soldi per i più poveri, D’Agostino:

“Durante l’incontro che i capigruppo di opposizione hanno avuto in videoconferenza con il Presidente della Regione Musumeci mercoledì, erano state concordate una serie di provvedimenti per fronteggiare anche l’emergenza economica. Tra questi la necessità di andare incontro alle prime esigenze dei ceti più sofferenti, attraverso i Comuni”. Lo dichiara il capogruppo all’Ars di Italia Viva, Nicola D’Agostino.

“La decisione di stanziare 100 milioni di euro per i buoni spesa per le famiglie più bisognose – prosegue – è un primo ottimo segnale che riscontriamo. Attendiamo adesso la sospensione fino al 31/12 di tutte le tasse locali, di tutti i pagamenti dovuti a Irfis, Ircac, Crias, Riscossione, l’inserimento in Cassa integrazione degli artigiani, lo svincolo di 1,5 miliardi di euro di fondi extra regionali per limitare i disagi di tanti siciliani che già da oggi sono in enorme difficoltà”.