Un bambino di meno di un anno di età è morto a Chicago, in Illinois, e il suo decesso sarebbe legato all’infezione da coronavirus. Lo ha fatto sapere il governatore dello Stato, J. B. Prtizker. Si tratta per il momento della vittima più giovane del Covid-19 negli Usa e tra le poche registrate nel mondo.

Donald Trump, intanto, abbandona l’idea di mettere in quarantena gli Stati di New York, New Jersey e Connecticut, e opta per dei travel advisory per dissuadere i viaggi e gli spostamenti nei e dai tre Stati, senza però chiuderne i confini. Si tratta di fatto di limitazioni con le quali il presidente americano punta a contenere la diffusione del coronavirus negli Stati Uniti, dove ormai si contano più di 120.000 casi. I morti negli States sono invece raddoppiati in due giorni, superando quota 2.000. “Una quarantena non sarà necessaria” per New York, New Jersey e Connecticut, ha twittato Trump dopo che l’ipotesi da lui stesso ventilata aveva suscitato violente critiche. La parole più dure sono arrivate dal governatore dello Stato di New York. Una quarantena sarebbe una “dichiarazione federale di guerra agli Stati”, ha tuonato Andrew Cuomo, definendo “probabilmente non legale” una sua imposizione.