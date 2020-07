Un dpcm che dispone 4,3 miliardi a valere sul fondo di solidarietà dei Comuni, più 400 milioni vincolati per le persone che non hanno i soldi per fare la spesa, annuncia il premier Conte, che ieri sera in conferenza stampa ha sottolineato: “Sappiamo che in tanti soffrono ma lo Stato c’è”. Gualtieri spiega che il bonus di 600 euro per chi non ha fonte di reddito sarà reso rapido e fruibile dal primo aprile. Firmato il decreto con le modalità di attribuzione del fondo per i professionisti e autonomi, l’indennizzo è di 600 euro per marzo. Lamorgese avverte: “Non tollereremo azioni illegali”.

Intanto in Sicilia, nella giornata di ieri sono stati registrati 1.359 casi positivi. A questi si aggiungono i contagi di un medico e un infermiere dell’ospedale di Canicattì, nell’Agrigentino, ‘Barone Lombardo’, i quali tamponi, in serata, hanno dato esito positivo. E’ partito il protocollo sanitario, entrambi si trovano in quarantena. Nell’Agrigentino i casi salgono così a 60, ha superato quota cinquanta, in tutta Italia, il numero dei medici che hanno perso la vita a causa del Coronavirus: a livello nazionale sono più di 6mila gli operatori sanitari contagiati.

Troina é il quarto Comune siciliano che diventa “zona rossa”. Lo ha deciso, con una propria ordinanza, il presidente della Regione Nello Musumeci, sentito il primo cittadino dell’Ennese. Fino al 15 aprile, nel centro montano dell’entroterra vigerà il divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale e la sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, a eccezione dei servizi essenziali e di pubblica utilità. Potranno entrare e uscire dal paese solo gli operatori sanitari e socio-sanitari, il personale impegnato nell’assistenza alle attività inerenti l’emergenza, nonché esclusivamente per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, di prodotti sanitari, di beni e servizi essenziali. Il provvedimento si è reso necessario per evitare il diffondersi del contagio del Covid-19, dopo che gli uffici dell’Asp hanno segnalato ben 94 casi di positività al Coronavirus, essenzialmente circoscritti tra pazienti ed operatori del Centro di assistenza per disabili “Oasi”

20.00 – Altri quattro casi a Bagheria, dove negli scorsi giorni sono risultati positivi due bambini. Anche i genitori sono stati contagiati.

19.00 – E’ morta nell’ospedale ‘Papardo’ a Messina una donna di 85 anni per insufficienza cardiorespiratoria. La paziente era risultata positiva al Covid-19. Ne dà notizia il coordinamento per l’emergenza Coronavirus dell’area metropolitana di Messina per insufficienza cardiorespiratoria. L’azienda ha provveduto ad avvertire i familiari ed esprime loro la proprio vicinanza. Dall’inizio dell’emergenza sono complessivamente 15 i pazienti affetti da coronavirus deceduti a Messina e in provincia. Va segnalato, inoltre, come il numero dei pazienti guariti sia salito da 3 a 8. Alla lista si aggiungono, infatti, un degente al Policlinico e 4 a Barcellona Pozzo di Gotto. “I dati – precisa la nota – sono stati registrati alle ore 11 di oggi”.

18.45 – Coronavirus e povertà. Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, annuncia che i primi aiuti per 5 mila famiglie arriveranno entro il 5 aprile

18.15 – Otto decessi in Sicilia nel giro di ventiquattro ore. In tutto le vittime sono 65. Anche i guariti sono 65. Tutti i dati, provincia per provincia

17.45 – Ecco i dati aggiornati a livello regionale. In Sicilia, dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 13.814. Di questi sono risultati positivi 1.460 (+101 rispetto a ieri), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.330 persone (+88). Sono ricoverati 522 pazienti (+10 rispetto a ieri), di cui 71 in terapia intensiva (uguale), mentre 808 (+67) sono in isolamento domiciliare, 65 guariti (+5) e 65 deceduti (+8).

16.30 – Aumentano i contagiati nella Rsa Villa delle Palme a Villafrati (Pa), diventata zona rossa martedì scorso: i positivi al Covid-19 sono 74, due in più. A renderlo noto è stato il sindaco Franco Agnello in un una diretta Facebook. Positivi 50 anziani e 24 operatori; i risultati sono arrivati in queste ore.

16.00 – “C’è una emergenza sociale, ci sono sacche di sofferenza con il rischio che il disagio diventi rabbia e la rabbia si trasformi in violenza. E in questo clima è evidente che si possono annidare gli sciacalli sulle chat e su Facebook, una piccola minoranza che però rischia di creare un clima destabilizzante. Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, intervistato da Lucia Annunziata nel corso della trasmissione “Mezz’ora in più” commentando gli ultimi episodi di violenza nel capoluogo, con l’assalto a un supermercato da parte di un gruppo di persone che tentavano di fuggire senza pagare dopo avere riempito i carrelli. Orlando ha messo anche in guardia dal rischio che dietro questi fenomeni possa infiltrarsi la mafia.

15.30 – E’ morta stamattina nell’ospedale di Enna una ragazza ospite dell’Istituto ricerca e cura a carattere scientifico ‘Oasi Maria Santissima’ dove, al momento, sono presenti 70 persone positive al Covid-19: 45 ospiti della struttura che assiste disabili mentali gravi e 25 operatori. Era da molto tempo ospite dell’Irccs dell’Ennese ed era stata trasferita nel nosocomio tre giorni fa per problemi di saturazione di ossigeno. Lo rende noto l’Oasi di Troina sottolineando che la ragazza “aveva altre patologie pregresse associate” alla sua disabilità e che “le sue condizioni si sono aggravate la notte scorsa e stamattina il suo cuore ha smesso di battere”.

14.20 – A Troina il sindaco Fabio Venezia sta male: “Ringrazio quanti in questi minuti mi stanno chiamando e a cui non ho potuto rispondere purtroppo dalla notte scorsa ho avuto un’improvvisa febbre dolori al corpo e perdita delle forze. Ho appena fatto una Tac urgente e alcuni esami immediati e sono in attesa dei risultati”. Lo scrive su Facebook il primo cittadino del paese dell’Ennese dove nell’Irccs ‘Oasi Maria Santissima’ dove sono presenti 70 persone positive al Covid-19: 45 ospiti della struttura che assiste disabili mentali gravi e 25 operatori

14.00 – Emergenza sanitaria sempre più forte all’Oasi di Troina, in provincia di Enna. Settanta le persone contagiate: 19 medici dell’esercito supporteranno i sanitari

13.30 – Il supporto della Croce rossa militare e dell’Unione nazionale militari in congedo per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Lo ha chiesto il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, che ha scritto al prefetto Giusi Scaduto. Secondo il sindaco “ciò consentirebbe alla nostra città di avvalersi dell’esperienza di personale altamente specializzato, con mezzi e con strumenti in dotazione tali da far fronte a situazioni di emergenza, assistenza medica, strategie di contenimento e sicurezza del territorio”. Italia ribadisce che “il livello di allarme sociale legato all’emergenza Covid-19 a Siracusa, rischia di diventare ulteriormente defagrante alla luce delle denunce e degli articoli di stampa che continuano a susseguirsi sul nostro territorio, amplificati dai social media. Lo stesso Presidente della Regione Siciliana ha rilasciato alla stampa dichiarazioni che evidenziano una grave situazione di emergenza nel territorio regionale dovuta alla carenza di dispositivi di protezione individuali, tali da mettere a rischio i nostri preziosi infermieri e medici”.

13.15 – Sale a diciotto il numero dei pazienti positivi al Covid-19 a Salemi, in provincia di Trapani. Quattro nuovi contagi, come ha annunciato su Facebook il sindaco Domenico venuti, sono stati accertati attraverso i tamponi eseguiti nei giorni scorsi. Diversi test sono per fortuna risultati negativi.

12.45 – Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, ha provato oggi a Piazza Stazione grazie all’ausilio di un pilota di droni, il primo drone che vuole utilizzare per registrare e fotografare con la telecamera la presenza di cittadini che escono in violazione del Dpcm senza validi motivi. “Spero già da lunedì – spiega De Luca – di poterli utilizzare, registreremo anche la mia voce che richiama l’attenzione dei cittadini che non rispettano i divieti”

12.15 – Un plauso al presidente Musumeci e alla giunta di governo che hanno stanziato 100 milioni di euro, già immediatamente disponibili, per tutte le famiglie siciliane in difficoltà. È un primo, concreto e importantissimo aiuto ai nuclei familiari più fragili, colpiti dalla crisi provocata dall’emergenza Covid-19″. Così il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè su Facebook dopo lo stanziamento dei fondi previsti dal governo regionale.

12.00 – “In queste settimane di grave sofferenza, di impegno per coloro che con grande senso di responsabilità svolgono il loro lavoro in condizioni di pericolo anche per la vita, e di forzata inattività per la maggior parte della popolazione, il Centro siciliano di documentazione Giuseppe Impastato ha dovuto fermare l’attività del ‘No Mafia Memorial’, ma vuole continuare a essere presente con il suo impegno nella comunità. Il Centro ha sospeso la richiesta di donazioni a sostegno della propria attività e invita a donare a favore di enti, associazioni, altri soggetti che combattono l’epidemia su vari fronti o sostengono persone che si trovano in condizioni di disagio”. E’ quanto si legge in una nota del Centro Impastato.

11.45 – Il componente del Direttivo nazionale e Segretario generale per la provincia di Palermo del sindacato LeS Polizia di Stato Pasquale Guaglianone ha scritto una lettera aperta al presidente della Regione siciliana Nello Musumeci affinché anche i poliziotti vengano inclusi nel programma di distribuzione dei dispositivi di protezione individuale che, attraverso il Distretto Produttivo Meccatronica, la Regione Sicilia progetterà e produrrà autonomamente.

11.30 – Il Coronavirus mette in ginocchio il turismo, l’allarme da parte di albergatori e operatori si fa sempre più forte. Trenta toru operator propongono di estender i voucher di rimborso a tutto il 2021 per i viaggi sospesi. Assohotel di Confesercenti Palermo: “Idea che condividiamo, dialogo fondamentale”

11.15 – Non ce l’ha fatta la donna 73enne arrivata domenica scorsa da Pavia, dopo aver preso due aerei e un taxi. E’ morta nella divisione ‘Rianimazione’ dell’Ospedale ‘Maggiore’ di Modica. Le sue condizioni erano apparse subito gravi al momento del ricovero avvenuto il giorno dopo il suo arrivo che aveva scatenato anche un duro attacco del sindaco di Modica che l’aveva accusata in una diretta Fb di essere partita pur essendo in quarantena. Circostanza smentita dai figli della donna. La donna aveva altre patologie e il virus Covid 19 le è stato fatale.

10.45 – “La Sicilia produce tutto, dai fichi d’india alle arance rosse e bionde; ma non produce dispositivi di protezione e sicurezza sanitari. Per tutto questo aspettiamo che l’unità di crisi romana faccia arrivare il carico; qualcosa arriva col contagocce ma in attesa del picco dei contagi non può bastare: quindi speriamo che Roma faccia presto e bene”. Ha aggiunto Musumeci durante l’intervista a Sky Tg24

10.30 – Due settimane di inattività hanno messo in sofferenza una società fatta di lavoratori precari e di gente che la mattina deve portare a casa 30-50 euro. Dobbiamo consentire alle persone di potere mettere qualcosa a tavola, soffrono tutti i lavoratori dipendenti, le imprese ma soprattutto chi non ha niente e vive delle attività del quotidiano: abbiamo il dovere di disinnescare questa bomba, per fortuna in Sicilia non c’è sta alcuna azione di violenza, a parte due-tre episodi”. Così il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, a Sky Tg24.

9.45 – “E’ deludente dover apprendere che il governo nazionale, peraltro in netto ritardo, si limiti a stanziare 400 milioni destinandoli ai Comuni italiani con il vincolo di utilizzarli per le persone che non possono fare la spesa. In Sicilia 100 milioni di risorse aggiuntive e per tutta Italia 400 milioni. Ma di che parliamo? Conte acceleri il suo passo per il bene del Paese”. Lo dice la parlamentare di Fi Giusi Bartolozzi. La parlamentare plaude invece all’iniziativa del governo Musumeci: “La Regione siciliana ha stanziato 100 milioni di euro aggiuntivi per aiutare le famiglie in difficoltà e i soldi andranno in più tranche ai Comuni che poi li assegneranno alle famiglie più disagiate”.

9.00 – “Una colossale presa in giro nei confronti dei comuni e dei nostri concittadini più in difficoltà”. Così in una nota i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali della Lega in Sicilia che si scagliano contro i provvedimenti annunciati ieri sera dal presidente del Consiglio per fare fronte all’emergenza economica e sociale determinata dalle restrizioni imposte per l’epidemia da coronavirus.